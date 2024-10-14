Москва, 14 октября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. У 86-летней матери москвички Марины У., скончавшейся после визита к стоматологу, от известия о смерти дочери случился инфаркт, рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как стало известно ранее, 12 октября 59-летняя Марина из подмосковного посёлка Санаторий им. Герцена посетила стоматологическую клинику в Москве, где, по словам родственников, ей удалили 32 зуба. Женщина планировала вставить импланты. Врачи после процедуры отпустили её домой. Поначалу проблем не было, но когда действие анестезии прошло, Марине резко стало плохо. Женщина потеряла сознание, а вскоре скончалась.

Для семьи погибшей это стало полным шоком, рассказал источник. Мать женщины попала в больницу.

«Тамара Григорьевна, это мама Марины, когда узнала о смерти, то не могла стоять на ногах. Ей 86 лет, мы вообще не знали, как она перенесет эту новость. Ей стало плохо, мы вызвали скорую. Врачи сказали, что у неё инфаркт. Медики быстро приехали, думаю, это спасло», — сообщил собеседник.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — 105 («Убийство») и 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас тело женщины отправили на вскрытие, которое установит точные причины смерти.