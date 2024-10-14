Вашингтон, 14 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп потребовал, чтобы его политический оппонент — американский вице-президент, сторонник демократов Камала Харрис прошла тест на умственные способности.

ИА Регнум

«Я считаю, это очень важно, чтобы Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Её действия заставили многих думать, что с ней что-то не так», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп также напомнил, что ранее телеканалу CBS пришлось отредактировать в окончательной версии интервью Харрис один из её ответов, который до этого звучал не вполне понятно.

«Она смертельно медленная, когда отвечает даже на самые простые вопросы», — добавил кандидат от республиканцев. Он добавил, что после четырёхлетнего нахождения действующего президента США Джо Байдена на посту главы государства страна не должна снова проходить через такой же опыт.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Харрис опубликовала медицинское заключение о состоянии своего здоровья. В нём врач политика Джошуа Симмонс написал, что кандидат от демократов находится в превосходном состоянии здоровья, придерживается очень здорового питания и поддерживает активный образ жизни.

Издание The New York Post 13 октября написало, что общественность раскритиковала Харрис за неудачное выступление перед избирателями в штате Аризона. Последние жёстко реагировали на попытки кандидата от демократов разговаривать с аудиторией простыми словами и её неспособность объяснить важность грядущих президентских выборов в США.

Телеканал CNN 8 октября сообщил, что Харрис опустилась до оскорблений в адрес президента России Владимира Путина, критикуя Трампа. Она назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 12 сентября назвал оскорбления Харрис в адрес Путина квинтэссенцией американской модели международных отношений. Представитель Кремля подчеркнул, что нынешний высший политический истеблишмент США впитал такую политическую культуру.