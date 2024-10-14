Москва, 14 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала оператора мобильной связи ПАО «МТС» перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее служба определила, что оператор связи в апреле и мае необоснованно повысил стоимость услуг для более чем 30 млн абонентов в среднем на 8%. Отмечается, что подобную меру ФАС применила впервые относительно данного правонарушения. Предполагается, что она сможет способствовать профилактике недобросовестных практик среди операторов связи.

МТС, помимо перечисления дохода, должен снизить тарифы для абонентов, которых затронуло повышение стоимости услуг.

Как передавало ИА Регнум, представитель сотового оператора заявил, что в компании изучают полученные от ФАС документы. По итогам оценки будет принято дальнейшее решение. Не исключается, что МТС решит оспорить предписание службы.

В начале октября ФАС потребовала от МТС снизить тарифы на мобильную связь, которые были повышены необоснованно. В сентябре прошлого года служба направила МТС, «Мегафону», «ВымпелКому» и «Теле2» требование отменить плату за раздачу мобильного интернет-трафика после жалоб абонентов. В МТС заявили, что в случае отмены платной раздачи мобильного интернета цены придётся поднять на все тарифы.