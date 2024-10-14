Москва, 14 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Около 75% жителей Москвы, переехавших в новые квартиры в рамках программы реновации, воспользовались предоставленным властями города сервисом бесплатной грузоперевозки. Об этом 14 октября заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«C начала реализации программы реновации в городе новоселье в современных квартирах отметили более 61 тыс. семей. Свыше 45 тыс. из них — то есть около 75% — воспользовались бесплатной помощью при переезде», — процитировали его на сайте мэрии мегаполиса.

Ефимов уточнил, что обратившимся за помощью москвичам предоставили грузчиков и транспорт, чтобы перевезти мебель и другие крупногабаритные вещи. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно подать заявку на портале mos.ru, выбрав в сервисе «Переезд по программе реновации» услугу «Помощь в переезде». Также можно обратиться в центры информирования по переселению.

Услуга «Переезд по программе реновации» начала работать в 2020 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Она доступна, если есть полная учётная запись на портале mos.ru. С помощью сайта можно записаться на осмотр предложенной квартиры, выбрать дату подписания договора и визита к нотариусу, а также загрузить необходимые документы.