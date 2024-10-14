Москва, 14 октября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную премию в области кинематографии. Об этом 14 октября сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации.

Александр Щербак/ТАСС

«Гильдия продюсеров России учредила новую премию за достижения в области кинематографии, и весной 2025 года пройдёт церемония вручения первых наград!» — сказал президент организации, заслуженный деятель искусств РФ Ренат Давлетьяров.

Очередное общее собрание Гильдии продюсеров России состоялось в Москве в расширенном формате при участии представителей министерств и ведомств, прессы и крупного бизнеса в сфере кинематографии.

Участниками мероприятия, в частности, стали известные продюсеры, в том числе Алексей Учитель, Вадим Галыгин, а также директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко, замначальника Управления развития киноиндустрии и анимации департамента культуры Москвы Самвел Казарян, редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Илья Кувшинов.

В рамках заседания прошла панельная дискуссия «Роль общественных организаций в новой реальности кинопроизводства». В ходе неё Давиденко подчеркнул, что Минкультуры РФ сегодня выстраивает тесную и эффективную коммуникацию с продюсерским сообществом на всех стадиях реализации проектов.

«Мы сегодня должны быть вместе, мы должны объединяться для того, чтобы был обмен мнениями, дискуссия, и мы могли сами себя предупредить и оградить от возможных негативных последствий при реализации кинопроектов», — отметил он.

Казарян рассказал, что в столице строится Московский кинокластер, в котором уже доступна современная инфраструктура и различные услуги.

«Помимо кинопарка Москино с уникальными натурными декорациями и трёх площадок Киностудии им. М. Горького с высокотехнологичными павильонами и другой инфраструктурой для кинопроизводителей, работает Киноплатформа Москино — сервис, который позволил оцифровать систему подачи заявок на согласование съёмок и организацию перекрытий, а также включивший в себя каталог локаций, реквизита, костюмов, московских киношкол и многое другое», — сообщил Казарян.

Давлетьяров, в свою очередь, предложил выделить в специальные программы финансирования кинопроектов социально значимые темы. По его словам, приоритетными направлениями для целевой государственной поддержки должны стать детские, исторические и военно-патриотические фильмы.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года организаторы кинопремии «Ника» опубликовали лонг-лист потенциальных номинантов премии. В их число вошли несколько фильмов с участием покинувших Россию иноагентов, а также актёров, резко высказывавшихся против политики государства и проведения СВО.

В частности в списке были фильм «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой, которая после начала СВО переехала в Латвию и осуждала действия российского государства. Также в число потенциальных лауреатов в разных номинациях попали актёры Анатолий Вайсман-Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Максим Виторган, актрисы Ксения Раппопорт и Таисия Вилкова, ранее неоднократно выступавшие с антироссийскими заявлениями.