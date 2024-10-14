Москва, 14 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Повышение ставки Центробанка продиктовано неконтролируемой инфляцией, которая никак не отреагировала на предыдущие попытки её замедлить, но выше 20% ставка не поднимется, рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Центробанке вновь заявили о возможном повышении ключевой ставки. Об этом 14 октября рассказал заместитель председателя банка Алексей Заботкин. Ближайшее заседание ЦБ состоится 25 октября, и на нём будут уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к цели Центробанка вблизи 4%, сказал Заботкин. Ранее ключевую ставку повышали в июле до 18%, а потом в сентябре до 19%.

Произойдёт повышение в этом месяце, уверен экономист. Несмотря на то, что ранее ставку уже повышали, это не дало ожидаемого результата.

«Инфляция не находится под контролем. Правительство срочно обсуждает различные меры, как её удержать, с учётом того, что на предыдущие попытки инфляция не отреагировала. Еще на один пункт ключевую ставку повысят в октябре, сомнений быть не должно, но на двадцати, я думаю, остановятся», — рассказал экономист.

Повышение ставки на 1%, до 20 пунктов, замедлит инфляцию, но никто не знает, получится ли добиться желаемого уровня, отметил Колташов. Поэтому правительство предпринимает ещё ряд мер, которые помогут стабилизировать этот процесс.

«Депозиты станут более доходными, а кредиты и ипотеки станут дороже. Это может частично повлиять на инфляцию, так как стабилизируется рынок недвижимости, после того как он пережил многолетний спекулятивный бум и цены там достигли запредельной высоты, особенно в крупных городах. Помимо этого, правительство сейчас взяло мораторий на вывоз зерна, пытаясь обеспечить сносные внутренние цены на хлебобулочные изделия, молочные продукты и мясо», — подытожил экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 26 июля Центробанк впервые с 2023 года повысил ключевую ставку на два пункта, а 13 сентября сделал это вновь, но уже на один пункт. Россиянам порекомендовали не закрывать вклады на фоне повышения ставки, так как её повышение не окупит расторжение вклада.