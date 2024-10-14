Москва, 14 октября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Пенсии работающим пенсионерам повысят с января будущего года на 7,3%, заявил 14 октября министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он отметил, что в проекте бюджета на ближайшие три года правительство учло все социальные обязательства. При этом новацией 2025 года является индексация пенсий работающим пенсионерам.

«С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года — 7,3%», — заявил Силуанов.

Министр также сообщил, что общий объём «детского» бюджета составит около 10 трлн рублей. При этом около 4 трлн рублей направят на выплату единого пособия на детей. Около 10 млн россиян получат выплаты в рамках детского бюджета и поддержки семей с детьми.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября Силуанов заявил, что с январе 2025 года на уровень инфляции повысят пенсии российских пенсионеров. Средства на это повышение заложены в проекте бюджета. Согласно этому проекту, в 2026 и 2027 году произойдёт ещё несколько индексаций.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2024 года уровень инфляции составит 7,3%. Средний размер страховой пенсии по старости должен вырасти до 24 тыс. рублей. По состоянию на середину года он составлял 22,4 тыс. рублей.