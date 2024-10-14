Москва, 14 октября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по развитию цифровых платформ. Соответствующее распоряжение 14 октября опубликовано на официальном портале правовых актов.

Группу возглавит замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Она призвана обеспечить взаимодействие участников при реализации госполитики в области развития экосистем цифровой экономики и цифровых систем, разработки их механизмов регулирования «как новых форм организации экономических отношений».

Ответственным секретарём рабочей группы назначен замначальника Экспертного управления президента России Александр Вилинов. Также в состав рабочей группы вошли министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин и ещё 15 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Путин отметил востребованность внедрения в РФ как цифровых валют, так и других цифровых активов. Россия должна не упустить подходящий момент и развивать условия для цифровых активов как внутри страны, так и в торговле с другими государствами и зарубежными компаниями, подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что платформа цифрового рубля, запущенная в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года, показала работоспособность и функциональность. В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг.