Москва, 14 октября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Эстакада — съезд с МКАД на южном направлении Московского скоростного диаметра (МСД), строящаяся в рамках создания участка до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, готова на 80%. Об этом 14 октября заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В полном объёме завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители переходят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки», — процитировала его пресс-служба мэрии города.

Ефимов также сообщил о готовности конструктивной части эстакады, её уже красят. Кроме того, идут работы по прокладке инженерных сетей.

На 10-м участке южного направления МСД в ходе первого этапа с 5 сентября ввели в эксплуатацию более 4 км дорог, тоннель, мост через реку Битцу и эстакаду — съезд на Симферопольское шоссе. Всего проект предусматривает введение 12,2 км дорог, четырёх эстакад и двух тоннелей.