Москва, 14 октября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Участник украинской группировки «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Пётр Красько включён в список террористов и экстремистов. Сведения об этом появились в базе Росфинмониторинга.

Суды общей юрисдикции города Москвы Пётр Красько (включён в список террористов и экстремистов)

«Красько Пётр Евгеньевич, 16.04.1979 г. р., г. Ялта Крымской области УССР», — говорится в базе ведомства.

Тверской суд Москвы 25 июля избрал Красько меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в незаконном вооружённом формировании.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Второй Западный окружной военный суд приговорил москвича Евгения Мищенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 12 годам лишения свободы за участие в группировке «Легион «Свобода России». Его задержали в сентябре 2023 года, он признал вину.

16 сентября жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России». Мужчина по личной инициативе установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий, в ходе одного из которых был задержан сотрудниками ФСБ.