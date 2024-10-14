Москва, 14 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Банк России может снова поднять ключевую ставку на заседании в октябре, сообщил 14 октября журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — заявил Заботкин.

Он отметил, что на высоком уровне сохраняется темп роста цен. При этом нет признаков того, что они будут замедляться. Важно вернуть инфляцию на уровень около четырёх процентов, добавил зампред банка.

Ближайшее заседание Банка России состоится 25 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля ЦБ РФ впервые с декабря 2023 года с 16 до 18% повысил ключевую ставку. Как пояснила председатель банка Эльвира Набиуллина, экономика страны в первом полугодии 2024 года испытала перегрев, оказавшийся максимальным за последние 16 лет.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что повышение ключевой ставки нацелено на снижение перегрева экономики.

На заседании 13 сентября Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых из-за высокого инфляционного давления. Как сообщил регулятор, по итогам года инфляция может превысить семь процентов.