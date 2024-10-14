Москва, 14 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В деле тренера из подмосковной Шатуры, которого обвинили в растлении несовершеннолетних, появился эпизод об изнасиловании, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

10 октября пресс-служба СУ СК Московской области сообщила о задержании 35-летнего тренера секции армрестлинга в Шатуре. Мужчину заподозрили в развращении своих подопечных. По данным СМИ, жертвами тренера в течение пяти лет могли стать девочки от 14 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечалось, что обвиняемый является многократным чемпионом мира по армрестлингу. По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2024 года мужчина домогался своих подопечных, а минимум с одной имел сексуальную связь.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Как стало известно ИА Регнум, 12 октября в деле тренера появился новый эпизод — ещё одно уголовное расследование начато по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование).

По данным источника, в сентябре 2019 года тренер изнасиловал девушку 2003 года рождения. На допросе она рассказала, что чемпион-армрестлер в кабинете спортшколы применил к ней силу и изнасиловал.

Следователи назначали дополнительные экспертизы.