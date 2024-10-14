Москва, 14 октября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в понедельник, 14 октября, в Москву. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник при Святом престоле.

РИА Новости/Илья Питалев Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци (слева) и председатель католической конференции епископов Италии, посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи (справа на первом плане)

«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом», — заявил источник.

По словам ещё одного собеседника агентства, Дзуппи провёл встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск не раз призывал к миру и просил стороны о переговорах, заявляя, что готов выступить гарантом прекращения огня. Он отмечал, что украинский конфликт связан в том числе с поставками оружия на Украину. В июне 2023 года кардинал Дзуппи прибыл в Москву и от лица понтифика провёл переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Украине.

В конце декабря прошлого года Дзуппи заявил, что в решении украинского конфликта «что-то движется». Он рассказал, что посещал Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, и все, с кем он контактировал, признали важную роль Святого престола в урегулировании кризиса.