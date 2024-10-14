Москва, 14 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Команда «Роснефти» в одиннадцатый раз приняла участие в одном из самых масштабных соревнований страны — Московском марафоне. На старт вышли 177 сотрудников компании, которые участвовали в забегах на дистанции в 42,2 и 10 км в личном зачете. Результаты команды входят в пятерку лучших за всю историю Московского марафона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Спортсмены «Роснефти» пробежали Московский марафон и забег «Энергия жизни»

В Московском марафоне участвуют крупнейшие российские компании, а также сборные легкоатлетических клубов. В этом году на соревнования зарегистрировалось рекордное количество участников — более 40 000 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Спортсмены «Роснефти» пробежали Московский марафон и забег «Энергия жизни»

В субботу, 12 октября, прошли состязания на дистанции 10 км, а на следующий день спортсмены вышли на старт марафонской дистанции — как в индивидуальном забеге, так и в эстафете. Эстафетная команда «Роснефти», состоящая из спортсменов-любителей, заняла 5-е место среди 129 команд со временем 2:25:10 и средним темпом на дистанции 3 мин. 26 сек. Бегунам удалось улучшить прошлогодний результат на 3 минуты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Спортсмены «Роснефти» пробежали Московский марафон и забег «Энергия жизни»

Кроме того, по устоявшейся традиции каждый октябрь спортсмены «Роснефти», а также члены их семей присоединяются к всероссийскому корпоративному забегу «Энергия жизни». На прошлой неделе этапы соревнования прошли в Москве, Самаре, Тюмени, а завершились 12 октября в Краснодаре.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Спортсмены «Роснефти» пробежали Московский марафон и забег «Энергия жизни»

На старт в Краснодаре вышли около 300 человек. Участники бежали дистанции в 2,5 км, 5 км и 10 км. Протяженность трасс забегов для детей составила 500 м и 2,5 км. Соревнования среди взрослых проходили согласно нормам ГТО в категории от 18 до 64 лет. Победителей соревнований награждал двукратный чемпион Кубка мира и чемпион Европы по самбо Василий Караулов.