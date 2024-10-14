Анапа, Краснодарский край, 14 октября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. В Анапе водитель электросамоката, разогнавшись до большой скорости, въехал в бордюр и сломал ногу. Об этом 14 октября городской отдел Министерства внутренних дел (МВД) сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мужчина, рискуя своей жизнью, не выбрал безопасную скорость движения на электросамокате и допустил наезд на бордюр, получив телесные повреждения», — сказано в заявлении ведомства.

В МВД напомнили, что возможность управлять теми или иными средствами индивидуальной мобильности не освобождает их владельцев от обязанности соблюдать правила дорожного движения. Причиной ДТП сотрудники полиции считают беспечность водителя.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября водитель электросамоката сбил подростка рядом с посольством США в Москве. 2 сентября в Москве неизвестный на электросамокате сбил коляску с четырёхмесячным ребёнком и скрылся. Инцидент произошёл на улице Поляны. По словам матери, водитель наехал на коляску возле её дома. Женщина обратилась в полицию и попросила разыскать нарушителя.

26 апреля в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении 21-летнего задержанного возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 286 УК РФ).