Грозный, 14 октября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Mahan Air, направлявшийся из Тегерана в Грозный, приземлился на строящуюся полосу в аэропорту столицы Чеченской Республики. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Telegram/Южная транспортная прокуратура

«По поручению Южной транспортной прокуратуры Грозненской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров», — написано в Telegram-канале прокуратуры.

Уточняется, что в результате посадки никто не пострадал. По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября Telegram-канал «112» сообщил, что пилоты летевшего из Турцию в Чечню рейса при заходе на посадку в аэропорту Грозного едва не сели на недостроенную полосу. В подтверждение было опубликовано видео, как борт пролетел над работающей строительной техникой, подняв столб пыли.

Сам аэропорт опроверг сообщение, отметив, что видео представляло собой старую съёмку. На ней пилот совершал манёвр из-за порыва ветра, после чего пошёл на второй круг. Компания Utair опубликовала аналогичное сообщение. Она также заявила, что видео сняли в июне 2024 года, когда самолёт заходил на второй круг из-за сильного ветра.