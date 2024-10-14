Уфа, 14 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») организовала работу единого центра управления транспортом. Новый центр значительно повышает эффективность использования автомобильного парка компании и поможет сэкономить до 350 млн рублей ежегодно.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» внедрила новую систему управления автотранспортом

Единый центр управления транспортом создали специалисты предприятия «Башнефть-Добыча» (оператор «Башнефти» по добыче нефти и газа). С его помощью можно координировать в режиме онлайн работу служебного транспорта на территории производственной деятельности. К центру подключены сервисные предприятия «Роснефти», работающие в Республике Башкортостан и прилегающих регионах: «Башнефть-Строй», «РН-Бурение», «РН-Сервис», «РН-Ремонт НПО» и «РН-Транспорт».

В центр поступает вся информация о технологическом или легковом транспорте: местонахождение, статус исполнения заказов, контакты водителей и др. Система помогает обеспечивать транспортные потребности сразу нескольких предприятий компании в течение одной смены. Центр работает под управлением телематической электронной платформы, разработанной ИТ-интегратором «Роснефти» ИК «Сибинтек».

Внедрение новой системы управления транспортом существенно снижает временные потери в работе транспорта, обслуживающего буровые бригады, бригады текущего капитального ремонта скважин и нефтепромыслового оборудования. Применение технологии повышает эффективность использования автопарка и в конечном итоге производственных процессов в целом.