Москва, 14 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Избирательные кампании последних лет в России показали высокий уровень доверия избирателей к итогам выборов. Об этом 14 октября сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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Она отметила, что рекордно высокая явка была зафиксирована и на выборах президента, и на региональных выборах. По её словам, это впервые с того момента, как был введён единый день голосования.

«И высокие результаты, легитимность которых не вызывает сомнения, и высокий уровень доверия — это тоже очень важно, что за эти годы высокий уровень доверия к результатам выборов», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что российская избирательная система стала максимально устойчивой, надёжной и очень динамичной.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Путин в ходе совещания с главами субъектов РФ отметил, что региональные выборы прошли в открытой конкурентной борьбе и при высокой явке. Глава государства подчеркнул, что вклад каждого региона в общее дело и общую победу имеет огромное значение.

11 сентября Памфилова заявила, что выборы разного уровня, прошедшие в российских регионах, состоялись, результаты голосования достоверны. Также, подводя итоги единого дня голосования, она отметила невероятную гражданскую и политическую зрелость избирателей.