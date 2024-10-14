Москва, 14 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Опора на рядовых граждан, их доверие и поддержка являются очень важными для властей любого уровня. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Глава ЦИК отметила, что выборы являются более важными в сложных условиях, так как в этой ситуации граждане хотят видеть на всех уровнях «очень ответственную, предсказуемую, понятную власть».

«Для власти любого уровня это тоже очень важно — опора на людей, их доверие и поддержка», — заявил в ответ глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин работает, не обращая внимание на какие-либо рейтинги. Представитель Кремля добавил, что в этом вопросе ничего не изменилось.

В начале июня Песков заявил, что уровень поддержки главы государства россиянами высокий и таким и сохраняется. По его словам, это связано с ежедневной, тяжёлой и ответственной работой, которую Путин ведёт на занимаемом посту.

Из опубликованных 11 октября результатов соцопроса фонда «Общественное мнение» стало известно, что уровень доверия граждан РФ Путину увеличился и сейчас составляет 78%. При этом 79% опрошенных россиян считают, что президент хорошо справляется со своей работой.