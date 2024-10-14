Белград, 14 октября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич поднял шарф с флагами своей страны и России во время футбольного матча сербской сборной против команды Швейцарии в ходе группового этапа Лиги наций. Видео с ним опубликовал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

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На кадрах видно, как сербский лидер, находясь на трибунах, достаёт шарф с объединёнными триколорами и поднимает над головой.

«Сегодня вечером мы поддерживаем Сербию сердцем. Вперёд, «орлы», — написал Додик на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Игра состоялась 12 октября на стадионе «Дубочица» в сербском городе Лесковац. Сербия победила со счётом 2:0.

Как передавало ИА Регнум, в мае Вучич заявил, что Сербия всегда будет благодарна России за отказ поддержать резолюцию Генассамблеи ООН по «геноциду» в Сребренице в 1995 году.

В августе Вучич сообщил, что Россия предупредила Сербию о готовящемся Западом государственном перевороте в республике. Он отметил, что сербские власти не допустят этого.

Президент РФ Владимир Путин в марте подчеркнул, что Сербия на протяжении веков была самым надёжным союзником России. Он также заявил о духовной близости двух стран.