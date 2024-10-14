Москва, 14 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Квадробинг не может быть отнесён к психиатрическим заболеваниям и требует дальнейшего подробного изучения. Такое мнение 14 октября высказал академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

Duma. gov.ru Геннадий Онищенко

«Сказать, что это [квадробинг] — психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал», — рассказал он в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕЭАС» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Явление квадробинга в целом Онищенко предложил «изучить».

Как передавало ИА Регнум, 13 октября председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что квадробинг является опасной субкультурой, готовящей детей к принятию антиценностей ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещённое на территории РФ).

Ранее депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.