Москва, 14 октября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В ПАО «МТС» изучают направленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) документы о повышенной стоимости услуг и необходимости перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода. Об этом 14 октября заявил представитель компании.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки», — процитировал его РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября ФАС впервые обязала оператора мобильной связи заплатить в бюджет денежные средства, полученные в ходе необоснованного повышения тарифов. В службе считают, что эта мера соразмерна нарушению и будет способствовать предотвращению таких незаконных действий других операторов связи.

В начале октября ФАС потребовала от МТС снизить тарифы на мобильную связь, которые были повышены необоснованно. Речь идёт о повышении в апреле и мае тарифов в среднем на 8% у 30 млн абонентов.

В сентябре прошлого года ФАС потребовала от четырёх операторов — МТС, «Мегафона», «ВымпелКома» и «Теле2» — отказаться взимать плату за раздачу мобильного интернет-трафика. В МТС заявили, что в этом случае компании придётся поднять цены на все тарифы.