Москва, 14 октября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. В Германии не принято решение о прекращении поставок вооружения на Украину, несмотря на отказ Берлина отправлять тяжёлую технику Киеву, заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум.

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Бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал, что Германия прекращает военную помощь Украине, поскольку её армия больше не в состоянии начать наступление. Также, по его мнению, Украина «проиграла войну». Такое заявление он сделал, опираясь на заметку в газете Bild, которая вышла 13 октября, где говорится о том, что Украина не в состоянии проводить контрнаступление, а также об отказе Берлина поставлять тяжёлую технику в Киев.

«Пока не видно, чтобы европейские страны и Германия полностью отказались от поставок вооружения на Украину. Это может быть в будущем, когда станет совершенно очевидным поражение Украины. И то не факт. Германия — страна не совсем самостоятельная, и она может действовать себе в ущерб», — пояснил политолог.

Со слов эксперта, Ким Дотком поторопился с заявлениями о поражении Украины. Это может быть попыткой выдать желаемое за действительное или сознательная дезинформация, но простой элемент паники исключать нельзя, сказал Безпалько.

Что же касается того, что Германия, вероятно, отказалась поставлять тяжёлую технику Киеву, то такое решение может быть временным, считает эксперт.

«Это может быть решением, которое отложено до окончательного оглашения результата выборов США. Когда станет ясно, кто там придёт к власти, и будет очевидна политика в отношении стран Евросоюза, и Германии в частности», — уточнил Безпалько.

По словам политолога, всё дело в определённом люфте, в рамках которого к власти в США может прийти Дональд Трамп, и тогда решение, может, придётся менять. Сейчас пытаются всё отложить до окончательного понимания того, кто занял пост президента США, так как после этого будет понятно, как выстраивать политику в отношении Украины и России, уверен эксперт.

По поводу перспектив киевского режима Безпалько заявил, что всё действительно идёт к поражению Украины. Однако есть ряд условий.

«Если сохранятся нынешние тенденции, то очевидно, что наступит военное поражение. Если не изменятся какие-то условия кардинальным образом. Если не вступит военно-политический альянс НАТО, если Украине не предоставят тайный, но достаточно масштабный контингент, если ей не предоставят достаточно большое количество вооружений, которые сейчас не поставляют из-за опасения остаться без оружия самим. Но при нынешних тенденциях и условиях всё идёт к тому, что Украина потерпит поражение»,— пояснил эксперт.

ИА Регнум ранее писало о заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое он сделал 19 августа. В нем говорится, что Германия является самым сильным сторонником Украины в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки. Но уже 12 октября газета Bild сообщила о том, что Вооружённые силы Германии больше не располагают тяжёлой военной техникой для её передачи Украине.