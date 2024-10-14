Никосия, 14 октября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. На Кипре состоялось Молодежное первенство по самбо. Российские спортсмены возглавили медальный зачет и завоевали 52 медали — 44 золотых, три серебряных и пять бронзовых. Соревнования состоялись при поддержке «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сборная РФ выиграла медальный зачет Молодежного первенства мира по самбо

В чемпионате приняли участие 575 спортсменов из 33 стран, а количество участников стало рекордным для молодежных чемпионатов мира. Соревнования проводились в 55 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди кадетов (14–16 лет), юношей (16–18 лет) и юниоров (18–20 лет).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сборная РФ выиграла медальный зачет Молодежного первенства мира по самбо

Следующим значимым событием в мире самбо станет чемпионат мира, который состоится в Астане с 8 по 10 ноября.

«Роснефть» с 2013 года является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За время сотрудничества проведены десятки ярких чемпионатов российского и международного уровня. В регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.