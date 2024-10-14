Стокгольм, 14 октября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции присудил Нобелевскую премию по экономике американским учёным Дарону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону за изучение влияния социальных институтов на процветание общества. Первые два исследователя представляют Массачусетский технологический институт, Джеймс Робинсон — Чикагский университет.

Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Работы лауреатов 2024 года позволяют понять, почему общества, в которых отсутствует верховенство закона и есть эксплуатация населения, не процветают, отмечается в пресс-релизе.

Для того чтобы оценить роль общественных институтов, учёные обратились к периоду колонизации. В одних колониях захватчики преследовали цель эксплуатировать аборигенное население и использовать добываемые ресурсы в своих интересах. В других колонисты формировали всеобъемлющие политическую и экономические системы для долгосрочной выгоды европейских мигрантов. Исследования лауреатов показали, что одним из объяснений, почему первый тип обществ приходил к упадку, а второй процветал, стали общественные институты, которые внедрялись в процессе колонизации.

«Внедрение инклюзивных институтов приносит долгосрочную выгоду всем, в то время как экстрактивные институты приносят кратковременные выгоды представителям власти», — отметили в Нобелевском комитете.

В 2023 году Нобелевскую премию по экономике вручили американке Клаудии Голдин за исследование о роли женщин на рынке труда. Она применила новый подход в изучении гендерного неравенства и объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин.