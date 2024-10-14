Москва, 14 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Многие столичные предприниматели отправляют продукты питания в зону специальной военной операции. Для бойцов собирают посылки как небольшие магазины, так и крупные торговые центры. Даже те, чья специализация не продукты, а, например, продажа стройматериалов, отправляют сотни коробок с сухими пайками в зону СВО.

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоки

В отправке посылок предпринимателям помогают списки еды, востребованной на фронте, которые готовят волонтерские центры. Одно из главных требований к таким посылкам — это возможность хранить еду долгое время в самых разных условиях. Чаще всего столичные предприниматели собирают для военнослужащих консервы. Они могут быть мясными, рыбными или овощными.

Так, работники рынка, расположенного в Преображенском районе столицы, отправили в зону СВО 80 банок консервов. Предприниматели из Северного административного округа передали 57 килограммов сырокопченой и варено-копченой колбасы. Из Восточного и Северо-Восточного округов поступило 285 килограммов тушенки.

Кроме того, предприниматели отправляют в зону специальной военной операции сухие пайки. Владельцы магазинов из Восточного административного округа прислали для бойцов и военных госпиталей более 1,5 тысячи таких продуктовых наборов. Предприниматели из Новой Москвы передали более 450 килограммов сухих пайков, из Центрального округа — 190 коробок, из Южного — 540. Бизнесмены из Северного административного округа собрали более тысячи упаковок лапши быстрого приготовления, из Восточного — 200 упаковок, а из Южного — 540 единиц.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Консервы

В гуманитарных посылках часто встречается гречка — почти тонну этой крупы отправили владельцы столичных магазинов. А ещё предприниматели отправляют бойцам подсолнечное масло.

В свою очередь, владельцы магазинов, пекарен и кондитерских тоннами отправляют солдатам сладости. В том числе бойцам привозят печенье, пряники, шоколад, сухофрукты, орехи, сушки, вафли, мёд, сгущённое молоко и фруктовое пюре. Переданный в зону СВО сахар также исчисляется сотнями коробок.

А чтобы дети, живущие в зоне боевых действий, получали нужную дозу необходимых витаминов, владельцы московских продуктовых точек передали в Луганск фрукты — сотни ящиков бананов, яблок и груш.

Также в качестве гуманитарной помощи в зону СВО отправляют большое количество питьевой воды, чай и кофе.