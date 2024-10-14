Уфа, 14 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В начале сентября в Уфе 54-летний боец СВО Георгий решил помочь незнакомому мужчине, который представился разведчиком отряда «Барс» с позывным Лис. Лжеразведчик пожаловался, что у него якобы нет денег и ему негде жить. Георгий разрешил мужчине пожить в своей квартире, пока находился на лечении в госпитале. За неделю квартирант вынес из квартиры всю бытовую технику, электросамокат, тактическое военное снаряжение и даже зубочистки.

ИА Регнум Боец СВО Георгий

В начале сентября около военного госпиталя в Уфе к Георгию подошёл мужчина в камуфляжной форме и рассказал жалостливую историю о том, что он бывший разведчик, а жена больна раком и лежит в онкологическом центре в Санкт-Петербурге.

«В этот день я ехал на лечение в госпиталь. Ко мне подошел мужчина в камуфляже, попросил помочь с жильем. Он рассказал про болезнь жены, а также о том, что все свои деньги он потратил на размещение боевых товарищей. Я согласился — мы своих не бросаем же, я дал ему ключи от квартиры. Мол, пока лежу в госпитале, пусть поживёт. Мы каждый день созванивались. Он просил прислать ему денег, якобы, дочери на обувь, жене на лекарства, на продукты. Я прислал ему около 100 000 рублей», — рассказал Георгий.

Пока участник СВО проходил лечение, лжеразведчик водил в его квартиру гостей, с которыми выпивал, а после попойки относил имущество Георгия в ломбард. 9 сентября военный вернулся домой из госпиталя и увидел абсолютно пустую квартиру, в которой остался только диван.

«Он украл всю квартиру, буквально. Даже зубочистки и зубные щетки. Вынес новый телевизор, электросамокат, шуруповерт, всю мою военную форму, а это 4 комплекта, обувь. Не так обидно за все это имущество, как за тактический шлем и бронежилет. На нем были два отверстия от осколков и я хранил его, как память о ранении», — поделился Георгий.

ИА Регнум

Сам Лис сказал Георгию, что ему срочно нужно уехать в Ростов и пропал.

«Я всю неделю был в госпитале, что подтверждено справками. Всю технику сам нашел в ломбардах. Нашел тех, кто выпивал в моей квартире. Но они говорят, что не знали, что это моя квартира, и того мужчину видели в первый раз», — поделился боец.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 (кража личного имущества). Сотрудники полиции разыскивают лжеразведчика Лиса. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.