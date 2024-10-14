Московская область, 14 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В Московской области умерла 59-летняя женщина, которой удалили все зубы для того, чтобы установить импланты. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили «Известия».

Варвара Гертье/РИА Новости

Тело пациентки обнаружили у неё дома — в посёлке санатория имени Герцена Одинцовского городского округа. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — 105 («Убийство») и 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

Сын погибшей рассказал, что 12 октября в московской клинике ей удалили 32 зуба, чтобы впоследствии установить импланты, и отправили домой.

Ранее ИА Регнум передавало, что в июне в одной из стоматологических клиник Красноярска умер семилетний мальчик, которому лечили зубы под наркозом. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что после введения наркоза у мальчика начала падать сатурация. Во время проведения реанимационных мероприятий ребёнку стало хуже. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика.