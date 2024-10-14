Москва, 14 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Россия в отличие от НАТО никому не угрожает, но делает всё для обеспечения своей безопасности. Об этом 14 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО, всегда был процесс наоборот. Мы все знаем наперечёт все волны расширения НАТО и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что неправильно говорить о том, что Вооружённые силы РФ предоставляют кому-то опасность. Он отметил, что Россия обеспечивает свою собственную безопасность и обладает для этого всем необходимым потенциалом.

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