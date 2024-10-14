Харьков, Украина, 14 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В Харькове во время облавы ТЦК (территориальных центров комплектования, украинского аналога военкоматов) члены сразу трёх музыкальных коллективов получили повестки. Об этом 13 октября сообщило украинское издание «ТСН».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове ТЦК в сопровождении полиции провели рейд в клубе, где было запланировано выступление трёх музыкальных групп. Речь идет о True Tough, «Ґрунт палає» та Mordox. По словам очевидцев, на место прибыли более 20 сотрудников. <…> Некоторым задержанным мужчинам были вручены повестки, а один из членов команды уже отправлен на обучение», — сказано в материале.

По данным издания, выступления всех групп на ближайшем благотворительном фестивале в Киеве были отменены.

Как передавало 13 октября ИА Регнум, сотрудники ивано-франковского ТЦК мобилизовали мужчину, у которого была «бронь», просто разорвав подтверждающий её документ. По словам жены мобилизованного, сразу после он был отправлен на полигон для прохождения военной подготовки.

9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Перед этим Зеленский выразил недовольство тем, что от мобилизации оказались «забронированы» 1,5 млн украинцев.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, отметил Путин.