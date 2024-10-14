В Харькове членам трёх музыкальных групп вручили повестки во время концерта
Харьков, Украина, 14 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В Харькове во время облавы ТЦК (территориальных центров комплектования, украинского аналога военкоматов) члены сразу трёх музыкальных коллективов получили повестки. Об этом 13 октября сообщило украинское издание «ТСН».
«В Харькове ТЦК в сопровождении полиции провели рейд в клубе, где было запланировано выступление трёх музыкальных групп. Речь идет о True Tough, «Ґрунт палає» та Mordox. По словам очевидцев, на место прибыли более 20 сотрудников. <…> Некоторым задержанным мужчинам были вручены повестки, а один из членов команды уже отправлен на обучение», — сказано в материале.
По данным издания, выступления всех групп на ближайшем благотворительном фестивале в Киеве были отменены.
Как передавало 13 октября ИА Регнум, сотрудники ивано-франковского ТЦК мобилизовали мужчину, у которого была «бронь», просто разорвав подтверждающий её документ. По словам жены мобилизованного, сразу после он был отправлен на полигон для прохождения военной подготовки.
9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Перед этим Зеленский выразил недовольство тем, что от мобилизации оказались «забронированы» 1,5 млн украинцев.
В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, отметил Путин.