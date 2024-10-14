Москва, 14 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Заявления президента США Джо Байдена о том, что его страна готова вести переговоры с Россией о сокращении стратегических ядерных вооружений, бесполезны в силу своей несвоевременности и являются очередным «хамством америкосов». Такое мнение 14 октября высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий <…> США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — написал политик в своём Telegram-канале.

Как передавало ранее 14 октября ИА Регнум, Байден заявил, что страна склонна к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей на тему сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. Американский лидер подчеркнул необходимость снижения ядерных рисков в условиях современных вызовов.

Позднее в тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что России стоит внимательно изучить предложение Байдена и «понять, что он имеет в виду».