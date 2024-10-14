Москва, 14 октября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, официально развёлся с женой Еленой Мартыновой. Фотографию свидетельства о расторжении брака он опубликовал в своём Telegram-канале 14 октября.

РИА Новости/ Кирилл Зыков Певец SHAMAN

Как отмечено в свидетельстве, брак был прекращён 13 октября на основании совместного заявления супругов.

Как передавало ИА Регнум, о намерениях пары развестись стало известно 26 сентября. Дронов объяснил это решение напряжённым графиком работы и занятостью супругов. При этом он подчеркнул, что никаких обид между ним и Мартыновой нет, они хотят сохранить хорошие отношения.

До брака с Мартыновой Дронов был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, в 2014 году у них родилась дочь. Второй раз певец женился в 2017 году.

В июне 2024 года указом президента РФ Владимира Путина Дронову было присвоено звание заслуженного артиста России. В тексте указа говорится, что SHAMAN отмечен этой регалией за большой вклад в развитие культуры и искусства в стране.