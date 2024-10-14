Киев, 14 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Желание американского музыканта и фронтмена группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето дать концерты в России является оскорбительным для Украины. Об этом 14 октября заявили в министерстве иностранных дел страны.

Amy Harris/AP/TASS Вокалист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето

Ранее, выступая в Белграде, певец признался, что скучает по российским поклонникам, и пообещал, что выступит в городах России после «окончания проблем». Он также поблагодарил слушателей, произнеся «спасибо».

«Джаред Лето «чувствует русскую энергию» и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — написала пресс-служба украинского ведомства в социальной сети Х.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре МИД Украины объявил демарш Монголии после визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор. Ведомство выразило глубокое разочарование из-за того, что монгольская сторона не стала исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера. В публикации украинского МИД сказано, что Киев «не оставит такие действия без должного ответа».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления украинских политиков в адрес монгольской стороны и других государств об их отношениях с РФ являются не чем иным, как хамством.