Москва, 14 октября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Предложения ввести в России налог на бездетность являются не более чем провокацией, об этом 14 октября в беседе с «РИА Новости» заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Сергей Бобылев/РИА Новости Фёдор Лукьянов

«Они [подобные инициативы] вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — рассказал священнослужитель.

Лукьянов также отметил, что такая «активность» некоторых общественных деятелей работает лишь на ослабление суверенитета России.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил ввести в России налог для бездетных россиян и семей с одним ребёнком. Экономист назвал размер такого налога — 30–40 тыс. рублей с семьи.

Позднее в этот же день уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская назвала эту инициативу «битьём хлыстом», а не решением проблем с рождаемостью. Она подчеркнула, что такие идеи настраивают общество против детей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 октября заявил, что предложение о введении в России налога на бездетность требует анализа специалистов. По его словам, администрации президента РФ ещё неизвестны детали этой инициативы.