Вашингтон, 14 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск и основатель Telegram Павел Дуров подписались друг на друга в соцсети X (бывш. Twitter), принадлежащей бизнесмену из США. Об этом стало известно в понедельник, 14 октября, из данных их учётных записей.

Zuma/ТАСС Илон Маск

Маск стал первым и единственным человеком, которого теперь читает Дуров.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа Маск назвал арест Дурова во Франции «убедительной рекламой первой поправки к Конституции США», которая гарантирует свободу слова и прессы. Также он поддержал хештегом #FreePavel пользователей соцсетей, которые призывают освободить Дурова.

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 25 августа же выразил мнение, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, не терпящей всех тех, кто претендует на свободу. Он также предположил, что в будущем в подобной ситуации может оказаться и Маск.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Его поместили под стражу. Франция считает Дурова причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.