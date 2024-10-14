Москва, 14 октября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по соцполитике, труду и делам ветеранов 14 октября рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда в размере 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Законопроект на рассмотрение внесло правительство РФ. В пояснительной записке указано, что документ призван способствовать реализации задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с показателем на 2023 год — не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Также принятие законопроекта позволит обеспечить повышение заработной платы около 4,2 млн работников.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 7 июня, выступая на заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что с 2025 года МРОТ достигнет 48% медианной зарплаты и в дальнейшем будет зависеть от общего роста зарплат в стране.

С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличился на 3 тыс. рублей, или 18,5%, и составил 19 242 рубля в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается.