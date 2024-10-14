Санкт-Петербург, 14 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила 38-летнего Алексея и требовала от него 300 тыс. рублей из-за того, что он якобы хотел изнасиловать их подругу. Мужчину всю ночь избивали, заставляли голым бегать по мосту и угрожали изнасиловать его девушку, если он не даст похитителям деньги. Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве. Обвинения в адрес самого Алексея оказались ложными, сообщил источник ИА Регнум.

Руслан Шамуков/ТАСС

«1 октября примерно в 21:00 у магазина «Магнит» на Шлиссельбургском проспекте шестеро человек, применив насилие, заставили Алексея сесть в автомобиль. С ним в авто сели четыре человека. За рулем был 25-летний Александр Переверзев, которого похищенный знал. Один из похитителей показал удостоверение якобы сотрудника МВД. Алексея избивали и заставляли сказать на видео, что он совершил изнасилование над их подругой», — сообщил собеседник.

Алексея возили по городу и постоянно били. На мосту Александра Невского мужчину заставили раздеться и бегать голым. Всё это похитители записывали на видео, чтобы в дальнейшем шантажировать.

«Они угрожали изнасиловать мою девушку, если я не дам им ту сумму, которую они требуют. Я сказал, что возьму кредит в банке, но мне нужно привести себя в порядок. Меня отпустили, и я сразу же обратился в полицию», — рассказал Алексей.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего Александра П. и 26-летнюю Оксану Л., которую якобы изнасиловали.

«Следователи изучили улики, сняли отпечатки пальцев в салоне автомобиля. Был опрошен потерпевший и задержаны двое подозреваемых. Ещё двоих ищут сотрудники полиции», — сообщил источник.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч 2. ст 163 (А, В, Г) УК РФ (вымогательство группой лиц, с применением насилия, в особо крупном размере). Теперь похитителям грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи возбудили уголовное дело по факту похищения жительницы города Балаково Саратовской области. Позже женщину нашли мертвой. Предварительно, похищение и убийство жительницы Саратовской области могла организовать жена её любовника.