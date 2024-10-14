Сеул, 14 октября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Северокорейские военные, как предполагается, подготовились к подрыву дорог в направлении границы с Южной Кореей. Об этом 14 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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«После заявления Корейской народной армии (КНА) от 9 октября их военные занимаются деятельностью, которая, как предполагается, связана с подрывом дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ», — процитировало агентство заявление Объединённого комитета начальников штабов армии Южной Кореи.

Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун заявил, что также была зафиксирована установка военными КНДР экранов вдоль дорог. По его предположению, это могло быть сделано северокорейской стороной в ходе подготовки к предполагаемым взрывам, которые, как считает Ли Сон Чжун, могут прогреметь «уже сегодня».

Как сообщало ИА Регнум, в Пхеньяне 9 октября сообщили о предстоящем перекрытии транспортного сообщения с Южной Кореей. Власти КНДР назвали такое решение «практическими мерами по последовательному территориальному размежеванию» и потребовали от Сеула прекратить полёты беспилотников с агитационными листовками.

Генеральный штаб Корейской народной армии 14 октября приказ привести в полную готовность приграничные артиллерийские силы на границе с Республикой Корея. В Пхеньяне уточнили, что готовы принять решительные ответные меры в случае, если Сеул продолжит запуск дронов в сторону КНДР.