Москва, 14 октября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Погода в понедельник, 14 октября, в Москве будет сложной: так, москвичей ждут порывы ветра до 12–14 м/с и дождь с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

Илья Питалев/РИА Новости

«Утром это будет небольшой дождь, который после 12 часов усилится, и к дождю станет примешиваться мокрый снег… <…> В Москве количество осадков составит 7–12 мм», — написала Позднякова в своём Telegram-канале.

Синоптик отметила, что снег может «задержаться» на траве и крышах машин.

Как передавало ранее ИА Регнум, североатлантический циклон «Хельма», пришедший в Москву, сформирует в столице ветреную и пасмурную погоду с дождём и мокрым снегом. Согласно прогнозам специалистов, в регионе установится облачная погода с ветром и кратковременными дождями. Из-за низких температур в ночные часы (+1…+4 градуса в Москве и -1…-2 в Московской области) на дорогах ожидается гололедица.

12 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зимой в Москве ожидается переменчивая погода с гололедицей и морозами до 25 градусов в январе и феврале. По словам Вильфанда, москвичам не стоит надеяться на тёплую зиму.