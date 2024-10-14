Москва, 14 октября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. В 2025 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 46 тыс. рублей — до 677 тыс. рублей, на второго ребёнка — на 61 тыс. рублей, до 894 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 14 октября, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Софья Сандурская/ТАСС

«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 млн граждан», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Котяков добавил, что с 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции — в проекте федерального бюджета зафиксирован показатель 7,3%.

Ранее ИА Регнум передавало, что в конце сентября член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина называла размер запланированного на следующий год маткапитала. Предполагалось, что маткапитал при рождении первого ребёнка вырастет до 646 тыс. рублей, второго — до 854 тыс. рублей. Стенякина сообщала, что на маткапитал в 2025 году выделено 694,2 млрд рублей.

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство с использованием эскроу-счетов.