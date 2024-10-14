Кемерово, 14 октября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Тело второго горного рабочего извлекли из-под завала на Моховском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» в Кемеровской области. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Прокуратура Кемеровской области

По данным следователей, в ночь на 10 октября во время работ на разрезе произошло внезапное обрушение грунта и породы, из-за чего под завалами оказались двое горных рабочих.

«В ходе спасательной операции удалось извлечь одного человека, ему оказана медицинская помощь. Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 октября на Моховском разрезе во время выемки угля открытым способом произошёл обвал породы. СК возбудил по этому факту уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ), а региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В Якутии на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе 8 октября произошло обрушение породы в очистном забое, и один человек в результате этого оказался под завалом. Его тело извлекли спасатели.