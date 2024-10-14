Москва, 14 октября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Отсутствие в России единой цифровой системы, которая обеспечила бы непрерывный обмен данными пациентов, является одной из ключевых проблем, считают врачи и эксперты, сообщил 14 октября РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Компания «Право на здоровье» и Ассоциация международных фармпроизводителей попросили врачей и экспертов оценить успешность реализации в России проекта по созданию Единого цифрового контура в системе здравоохранения.

Выяснилось, что он принёс положительные результаты. Уровень информатизации здравоохранения вырос. Многие медицинские центры обеспечены на сегодня необходимыми техническими средствами и программным обеспечением. Кроме того, появились отдельные успешные цифровые системы, опыт которых можно распространить на территорию всей России. В частности, речь идёт о московской Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

«Ключевой сохраняющейся проблемой врачи и эксперты назвали отсутствие единства в российской системе цифрового здравоохранения. Сейчас регионы и даже отдельные организации в одном регионе не могут получить доступ к данным пациента из другого медицинского учреждения», — сообщила исполнительный директор компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова.

Кроме того, врачи отметили неравномерность уровня развития цифровизации в регионах и в отдельных медучреждениях. Региональные системы в результате остаются не связанными между собой. При переезде в другой регион человек не может перевозить цифровые данные о своём здоровье.

Также эксперты указали на неравномерность уровня компьютерной грамотности врачей. В Уральском федеральном округе он оказался на очень высоком уровне — 92%. В Центральном федеральном округе — 84%, тогда как в Северо-Западном показатель составляет 61%.

Опрос был проведён методом интервью среди 54 представителей различных органов власти, службы внештатных специалистов, благотворительных фондов и пациентских организаций, а также IT-компаний и более 3 тыс. врачей.

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» стартовал в России в 2018 году. Объём госфинансирования программ с 2011 года составил более 200 млрд руб. В этом году реализация проекта завершается.

В Москве действует система ЕМИАС, разработанная для повышения качества и доступности медпомощи в госучреждениях здравоохранения. Она позволяет удалённо записываться на приём к врачу, переносить приём и запись без предварительной отмены. Также она даёт возможность найти ближайшую поликлинику по месту проживания. ЕМИАС содержит интегрированную амбулаторную медицинскую карту.

Как сообщало ИА Регнум, в июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к ЕМИАС подключили более 1700 единиц оборудования — аппаратов МРТ, КТ, маммографов, ангиографов. Снимки попадают в единый информационный сервис, где их сразу видят врачи-рентгенологи. Кроме того, пациент может посмотреть изображения и описания исследований в электронной медкарте.