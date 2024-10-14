Москва, 14 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Информация о нехватке антибиотиков с действующими веществами роскитромицин, азитромицин, кларитромицин и эритромицин в нескольких регионах России не соответствует действительности, сообщили на официальной странице Росздравнадзора «ВКонтакте».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сообщение стало ответом на публикацию «Известий», которые утверждали, что в трети российских регионов не хватает препаратов с действующим веществом рокситромицин и ещё в нескольких — с азитромицином, кларитромицином и эритромицином.

«По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет», — отметили в Росздравнадзоре.

14 октября «Известия» опубликовали материал, в котором утверждалось, что не менее чем в 25 регионах не хватает антибиотиков с рокситромицином, в 12 регионах — с эритромицином, в шести — с кларитромицином, в пяти — с азитромицином. В частности, такая ситуация якобы сложилась в аптеках Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Крыма и Чечни.

Ранее ИА Регнум передавало, что в апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявлял об особом контроле ситуации с наличием лекарств и ценами на них. По словам премьера, правительство принимает ряд мер, чтобы не допустить дефицита: работает с пошлинами, разрешает ввезти необходимые препараты или работает над увеличением отечественного производства.