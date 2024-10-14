Санкт-Петербург, 14 октября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. После обрушения декораций на съёмках художественного фильма «Василий Тёркин» в Ленинградской области, в результате которого пострадали люди, возбуждено уголовное дело, сообщили 14 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ведомство напомнило, что в результате обрушения декораций пострадали в том числе несовершеннолетние. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября под актёрами рухнул пол во время финального дня съёмок «Василия Тёркина» в Толмачёвском поселении. По данным минздрава Ленинградской области, пострадали девять детей.

Правительство Ленинградской области сообщило, что пострадали 23 человека. Большинство пострадавших получили ссадины и ушибы. Одна женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.