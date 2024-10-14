Сочи, Краснодарский край, 14 октября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Около четырех тысяч ученых из 38 стран мира собрались на XII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, который прошел 7–12 октября на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Они обсудили самые передовые достижения химической науки, наметили основные направления для технологии и промышленности, поговорили о подготовке кадров и взаимодействии с бизнесом. Генеральным спонсором съезда выступила компания «ФосАгро».

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Форум химиков проводится раз в пять лет под эгидой Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). XXII Менделеевский съезд посвятили 300-летию основания Российской академии наук и 190-летию Дмитрия Ивановича Менделеева. Кроме того, он стал частью программы Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил президент РАН Геннадий Красников, здесь собираются ведущие учёные из России и других стран, молодые перспективные исследователи, представители органов государственной власти и бизнеса, все те, для кого вопросы развития химической науки имеют первостепенное значение.

Как отметил в своём выступлении первый заместитель генерального директора «ФосАгро» Сиродж Лоиков, в компании прекрасно понимают, что без эффективного партнёрства науки и бизнеса невозможно решить стоящие перед человечеством глобальные вызовы. «ФосАгро» — лидер по поставкам на внутреннем рынке. Обеспечивать продовольственную безопасность «ФосАгро» помогают инновационные разработки российских научно-исследовательских институтов. В этом году 105-летие отмечает Институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени Я. В. Самойлова, который входит в группу «ФосАгро». Именно этот институт де-факто создал в нашей стране отрасль минеральных удобрений. Сегодня НИУИФ — не только уникальный научно-исследовательский центр, по своим компетенциям один из ведущих на планете. Институт также участвует в подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности», — сказал Сиродж Лоиков.

С 2013 года «ФосАгро» сотрудничает с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и ИЮПАК, предоставляя научную и финансовую поддержку молодым исследователям со всего мира в рамках проектов «Зелёная химия для жизни» и «Летние школы по зелёной химии». «Мы считаем поддержку российской науки и образования долгосрочной инвестицией в будущее. Прилагаем максимум усилий, чтобы интеграция российской фундаментальной науки и промышленности крепла и становилась драйвером развития во благо нашей страны. Уверен, что плодотворная работа в рамках XXII Менделеевского съезда будет способствовать укреплению научного сотрудничества, обмену идеями между учёными и их вовлечению в совместные научно-исследовательские проекты», — заключил Сиродж Лоиков.