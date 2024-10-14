Москва, 14 октября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. У Белоруссии, которая близка к России и Китаю, имеются высокие шансы на вхождение в межгосударственную организацию БРИКС. Такое мнение 14 октября высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Виктор Толочко/РИА Новости

Как отметил в беседе с «РИА Новости» эксперт, являющаяся членом НАТО Турция вряд ли станет членом БРИКС в ближайшем будущем, также низкие шансы на это у «исторического союзника США» Таиланда и Боливии, где есть силы, «лоббирующие прозападный курс». При этом вхождение указанных государств в организацию не исключено.

«Я думаю, что Белоруссию, наверное, примут в БРИКС (с учётом близости с Россией и Китаем. — Прим. ред.)… Так же, как в ШОС. Белоруссия всегда стремилась в БРИКС и в ШОС, но она попадала в их члены не сразу», — сказал он.

При этом, по мнению Безпалько, низкие шансы Турции на вхождение в БРИКС не означают прекращения её сотрудничества с Россией или вхождения Анкары в жёсткие противоречия с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября глава белорусского МИД Максим Рыженков заявил, что в первую волну расширения БРИКС войдут около десяти стран, включая Белоруссию. По его словам, этот вопрос планируется рассмотреть на саммите организации в Казани.

В сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что свыше 30 стран готовы к присоединению и сотрудничеству с БРИКС. Глава государства уточнил, что это самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками страны, со своей самобытной культурой.