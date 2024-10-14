Москва, 14 октября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Лётчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Героя России в 1992 году за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М, посадив самолёт в ходе испытаний на высокой скорости при отказе обоих двигателей. Об этом 14 октября рассказал сам Таскаев, который сегодня является директором по лётным испытаниям ПАО «Яковлев».

Владимир Яцина/Фотохроника ТАСС На месте первого пилота — Герой Российской Федерации летчик-испытатель Роман Таскаев перед взлётом

«Во время одного из полётов на МиГ-31М мы со штурманом Леонидом Степановичем Поповым должны были выполнить испытательный пуск новой ракеты. Происходило это на очень высокой скорости, на большом числе маха», — привело его слова «РИА Новости».

Таскаев уточнил, что во время захода самолёта в зону пусков произошло разрушение опоры правого двигателя и началась сильная вибрация, из-за чего испытатели вынуждены были срочно выключить двигатель.

«Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация «пожар левого двигателя». Его тоже пришлось выключить. И это всё — на большой скорости и далеко от аэродрома взлёта!» — отметил лётчик-испытатель.

Он добавил, что на земле предлагали экипажу катапультироваться, однако испытатели смогли дотянуть до аэродрома, после чего их представили к государственным наградам.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику спецоперации из Уфы Ильдару Суфиярову. Военный командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан» и весной 2024 года подорвал гранатой себя и трёх украинских боевиков, так как не желал сдаваться в плен.

Житель Чукотки, командир танка Тимур Варин за заслуги в зоне проведения СВО получил звание Героя Российской Федерации решением президента России. Танкист помог российской штурмовой группе пройти через минное поле в ходе штурма Новомихайловки (ДНР), при этом его боевая машина выдержала десять попаданий противотанковых мин.