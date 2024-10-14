Испытатель рассказал, как получил звание Героя России за спасение МиГ-31М
Москва, 14 октября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Лётчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Героя России в 1992 году за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М, посадив самолёт в ходе испытаний на высокой скорости при отказе обоих двигателей. Об этом 14 октября рассказал сам Таскаев, который сегодня является директором по лётным испытаниям ПАО «Яковлев».
«Во время одного из полётов на МиГ-31М мы со штурманом Леонидом Степановичем Поповым должны были выполнить испытательный пуск новой ракеты. Происходило это на очень высокой скорости, на большом числе маха», — привело его слова «РИА Новости».
Таскаев уточнил, что во время захода самолёта в зону пусков произошло разрушение опоры правого двигателя и началась сильная вибрация, из-за чего испытатели вынуждены были срочно выключить двигатель.
«Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация «пожар левого двигателя». Его тоже пришлось выключить. И это всё — на большой скорости и далеко от аэродрома взлёта!» — отметил лётчик-испытатель.
Он добавил, что на земле предлагали экипажу катапультироваться, однако испытатели смогли дотянуть до аэродрома, после чего их представили к государственным наградам.
Как сообщало ИА Регнум, 12 октября президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику спецоперации из Уфы Ильдару Суфиярову. Военный командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан» и весной 2024 года подорвал гранатой себя и трёх украинских боевиков, так как не желал сдаваться в плен.
Житель Чукотки, командир танка Тимур Варин за заслуги в зоне проведения СВО получил звание Героя Российской Федерации решением президента России. Танкист помог российской штурмовой группе пройти через минное поле в ходе штурма Новомихайловки (ДНР), при этом его боевая машина выдержала десять попаданий противотанковых мин.