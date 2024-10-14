Москва, 14 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Российские военные готовы принять на вооружение первую трофейную американскую бронированную эвакуационную машину М88А2 Hercules украинских боевиков. Об этом 14 октября рассказал командир эвакуационной роты группировки российских войск «Центр» лейтенант Роман Русин.

Евгений Биятов/РИА Новости Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88A2 Hercules (слева) и бронеавтомобиль MRAP International MaxxPro производства США

По словам военного, которые привёл ТАСС, бойцы украинской армии бросили эту боевую машину у села Сергеевка на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации.

«Мы в кратчайшие сроки всё установили, всё продумали, провели все необходимые работы и эвакуировали образец», — сказал он.

Русин уточнил, что эвакуационную машину М88А2 Hercules удалось вывезти с поля боя с помощью российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября российские военные эвакуировали с поля боя в Курской области турецкий бронеавтомобиль Kirpi украинских формирований. Уточнялось, что бойцы группировки войск «Днепр» захватили машину практически с полным боекомплектом и без критических повреждений.

Подбитый в зоне спецоперации немецкий танк Leopard украинских войск 1 октября доставили на «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). На предприятии начали демонтаж узлов, систем и агрегатов боевой машины для их исследований и анализа.

Бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт 19 сентября заявил, что, в случае получения российским специалистами обломков сбитых американских истребителей F-16, это может стать угрозой для НАТО. По его словам, хотя самолёты уже устарели, их модернизируют с помощью обновлённых технологий для выполнения боевых задач.