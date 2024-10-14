Москва, 14 октября, 2024, 07:29 — ИА Регнум. В межгосударственный розыск объявили гражданина Грузии Александра Инасаридзе (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и уроженца Украины Сергея Андрейченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Их считают причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году, говорится в материалах дела.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

В ТАСС уточнили, что фигуранты обвиняются в совершении теракта и незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору. Инасаридзе также инкриминируют контрабанду взрывчатых веществ организованной группой.

О причастности иностранцев, в том числе Инасаридзе и Андрейченко, к подрыву моста ранее сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По решению Басманного суда Москвы Инасаридзе арестовали заочно.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ неоднократно пытались атаковать Крымский мост. Так, 8 октября 2022 года на автомобильной части сооружения взорвался грузовой автомобиль, после чего пламя перекинулось на цистерны соседнего грузового поезда. В результате частично обрушились пролёты моста, погибли четыре человека. По информации ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту.

Всего были установлены 12 подозреваемых в подготовке атаки. Восьмерых из них задержали: пятерых в Симферополе и троих в Москве (граждане России, Армении и Украины).

Владельцем грузового автомобиля, который взорвался на мосту, оказалась 52-летняя Дали Микеладзе. Александр Инасаридзе является её сыном. По свидетельству их соседей, Инасаридзе до этого работал в Службе государственной безопасности Грузии.