Москва, 14 октября, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Украинская журналистка и учредитель портала «Известия на Украине» Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков о российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом говорится в официальных судебных документах.

Александр Кряжев / «РИА Новости» Янина Соколовская

По информации «РИА Новости», Соколовская находится в Эстонии, после возможного прибытия на территорию РФ может вновь скрыться от следствия и суда. В этой связи журналистка объявлена в международный розыск на территории стран — членов Интерпола.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля СК РФ объявил о том, что возбудил уголовное дело против Соколовской. По данным ведомства, с мая 2022 года она распространяла заведомо ложную информацию о действиях российской армии в отношении мирного населения.

Следователи РФ в августе 2024 года попросили суд заочно арестовать Соколовскую, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии.

Прокуратура Москвы уточнила, что Соколовской избрали меру пресечения в виде заочного ареста. Подчёркивается, что журналистка скрылась от органов предварительного следствия и находится в розыске. Прокуратура держит на контроле расследование этого дела.

23 июля стало известно, что российские власти объявили в розыск Янину Соколовскую.

Соколовская в 2014 году поддержала госпереворот на Украине. Журналистка неоднократно участвовала в российских шоу на телевидении. В 2019 году ведущий Сергей Михеев выгнал Соколовскую из студии после того, как она во время передачи «Кто против?» оскорбительно высказалась о погибших в одесском Доме профсоюзов.